أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

المناطق - الرياض

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والخليج العربي، بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأطلقت طهران 22 صاروخاً باليستياً من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

وعزت إدارة الطيران قرار الحظر إلى ”الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر“.

وتفيد بيانات موقع ”فلايت رادار 24“ بأن عدة شركات طيران غير أمريكية كانت تسير رحلات فوق أجزاء من العراق وإيران في ذلك الوقت. وفي حين أن حظر إدارة الطيران الأمريكية لا يعنيها مباشرة، فإن شركات الطيران الأجنبية وهيئاتها التنظيمية الوطنية عادة ما تأخذ الإشعارات الأمريكية في الحسبان عندما تقرر وجهات رحلاتها الجوية.

وقبل هذا التوجيه الأحدث، كانت الإدارة قد حظرت بالفعل على شركات الطيران الأمريكية التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق العراق ومن الطيران في جزء من المجال الجوي الإيراني فوق الخليج وخليج عمان منذ أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية على ارتفاع عال في يونيو حزيران الماضي.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية عقب الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق إنها ستحول جميع رحلاتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

من جهتها، قالت شركة الطيران التايوانية ”تشاينا إيرلاينز“ إن طائراتها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر الإقليمي.

وللمجال الجوي الإيراني والعراقي أهمية استراتيجية بالنسبة لحركة الطيران التجاري في الشرق الأوسط. وقال مصدر بقطاع الطيران طلب عدم نشر اسمه إنه سيتعين تغيير مسارات الرحلات في حالة إغلاقهما مما سيفضي لمزيد من الازدحام ويرفع تكاليف الوقود.

وقالت شركة ”كانتاس“ الأسترالية إنها عدلت مسارات رحلات الشرق الأوسط لتجنب المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى إشعار آخر

بدورها، أصدرت الهند اليوم تحذيرا بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر ”غير الضروري“ للعراق بعد ساعات من الهجوم الإيراني على القاعدتين الأمريكيتين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان ”بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر“.

وقال البيان ”يُنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل العراق“. وأضاف أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان.