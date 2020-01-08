احدث الأخبار

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أبرز المواد
 أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أبرز المواد
 أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة
المنطقة الشرقية
 25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41
أبرز المواد
 بريطانيا تدين الهجوم الإيراني “المتهور” على القوات الأمريكية في العراق
أبرز المواد
 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي استفزاز أمريكي جديد سيعقبه ردا حاسما
أبرز المواد
 فريق طير عالياً التطوّعي التطوعي ينظم ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني”
أبرز المواد
 نزلاء مركز تأهيلي بجازان يفاجئون ممرضهم بحضور حفل زفافه
أبرز المواد
 هل كان القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد مشهدا من مسرحية حفظ ماء الوجه؟
أبرز المواد
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

أبرز المواد
أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أبرز المواد
أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أبرز المواد
محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة

محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة

المنطقة الشرقية

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
http://almnatiq.net/?p=818724
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأربعاء إن خفض التصعيد في المنطقة ضروري.

وأشار قرقاش، من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر” إلى أن المسار السياسي من أجل استقرار المنطقة أمر ضروري.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية.

موضوع يهمك ? كشف مسؤول عسكري أميركي، في تصريحات خاصة لشبكة “سي إن إن” CNN، أن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم…الجيش الأميركي كان على علم مسبق بالهجوم الإيراني الجيش الأميركي كان على علم مسبق بالهجوم الإيراني أميركا
وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك تقييماً للخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأتين عسكريتين عراقيتين.

روابط ذات صلة

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*