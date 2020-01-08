احدث الأخبار

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
أبرز المواد
 قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أبرز المواد
 أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أبرز المواد
 أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة
المنطقة الشرقية
 25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41
أبرز المواد
 بريطانيا تدين الهجوم الإيراني “المتهور” على القوات الأمريكية في العراق
أبرز المواد
 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي استفزاز أمريكي جديد سيعقبه ردا حاسما
أبرز المواد
 فريق طير عالياً التطوّعي التطوعي ينظم ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني”
أبرز المواد
 نزلاء مركز تأهيلي بجازان يفاجئون ممرضهم بحضور حفل زفافه
أبرز المواد
خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

أبرز المواد
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

أبرز المواد
أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أبرز المواد
أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أبرز المواد

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
http://almnatiq.net/?p=818728
المناطق - وكالات

وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح، مشدداً على أن “القوات الأميركية يجب أن تغادر المنطقة”، وأن الولايات المتحدة الأميركية “هي العدو لإيران”.

جاء ذلك خلال كلمة للمرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أميركية في العراق، اعترف خلالها خامنئي بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف.

وعن الاتفاق النووي، قال خامنئي إن “أي استئناف للمحادثات النووية مع واشنطن سيمهد الطريق لهيمنة أمريكا”.

وتحدث خامنئي عن جبهة واسعة تواجه إيران، فيما وصف الظروف الحالية بالصعبة. وقال إن مقتل (قاسم) سليماني يُظهر أن “الثورة الإيرانية” حية.

روابط ذات صلة

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*