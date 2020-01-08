خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

المناطق - وكالات

وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح، مشدداً على أن “القوات الأميركية يجب أن تغادر المنطقة”، وأن الولايات المتحدة الأميركية “هي العدو لإيران”.

جاء ذلك خلال كلمة للمرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أميركية في العراق، اعترف خلالها خامنئي بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف.

وعن الاتفاق النووي، قال خامنئي إن “أي استئناف للمحادثات النووية مع واشنطن سيمهد الطريق لهيمنة أمريكا”.

وتحدث خامنئي عن جبهة واسعة تواجه إيران، فيما وصف الظروف الحالية بالصعبة. وقال إن مقتل (قاسم) سليماني يُظهر أن “الثورة الإيرانية” حية.