احدث الأخبار

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق
أبرز المواد
 خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
أبرز المواد
 قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أبرز المواد
 أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أبرز المواد
 أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة
المنطقة الشرقية
 25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41
أبرز المواد
 بريطانيا تدين الهجوم الإيراني “المتهور” على القوات الأمريكية في العراق
أبرز المواد
 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي استفزاز أمريكي جديد سيعقبه ردا حاسما
أبرز المواد
 فريق طير عالياً التطوّعي التطوعي ينظم ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني”
أبرز المواد
مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

أبرز المواد
خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

أبرز المواد
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

أبرز المواد
أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أبرز المواد

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق
http://almnatiq.net/?p=818733
المناطق-الرياض

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن إيران أبلغت أمريكا بشكل غير مباشر بالضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق وفقاً لموقع “أرم نيوز”.
وقال المصدر إن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بالضربة، ولم يكشف المصدر عن اسم الدولة.
وأوضح المصدر أن هذا التحذير كان كافيا لتحقيق هدف إيران، وهو توجيه ضربة دون المجازفة بإيقاع خسائر في أرواح الجنود الأمريكيين أو القوات المتحالفة معهم، مع ما قد يعنيه ذلك من احتمال إثارة رد عنيف من واشنطن.
ويتطابق ما ذكره المصدر مع حديث مسؤول عسكري أمريكي لشبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية حيث أبلغها أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مبكرا من الاستهداف الإيراني وأتيح له وقت كافٍ لتشغيل صافرات الإنذار وتأمين الجنود في المخابئ المحصنة.

روابط ذات صلة

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*