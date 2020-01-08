احدث الأخبار

الضربات الإيرانية تثير سخرية العراقيين.. كيف قرأوها؟
أبرز المواد
 مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق
أبرز المواد
 خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
أبرز المواد
 قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري
أبرز المواد
 أمريكا تحظر التحليق فوق العراق وإيران بعد هجوم صاروخي
أبرز المواد
 أمين عام أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي: يتفقد سير مشروع السيارات التالفة
المنطقة الشرقية
 25743 مستفيد من المختبر وبنك الدم بمستشفى حفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الوطنية
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41
أبرز المواد
 بريطانيا تدين الهجوم الإيراني “المتهور” على القوات الأمريكية في العراق
أبرز المواد
 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي استفزاز أمريكي جديد سيعقبه ردا حاسما
أبرز المواد
الضربات الإيرانية تثير سخرية العراقيين.. كيف قرأوها؟

الضربات الإيرانية تثير سخرية العراقيين.. كيف قرأوها؟

أبرز المواد
مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

أبرز المواد
خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

أبرز المواد
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

أبرز المواد

الضربات الإيرانية تثير سخرية العراقيين.. كيف قرأوها؟

الضربات الإيرانية تثير سخرية العراقيين.. كيف قرأوها؟
http://almnatiq.net/?p=818736
المناطق - وكالات

حسمت قيادة العمليات المشتركة العراقية الجدل القائم عن سقوط قتلى عراقيين في القصف الإيراني الذي استهدف فجراً قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني بضربة أميركية، مؤكدة أنه “لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية”.

وأشارت القيادة الى أن القصف الذي استمر لساعة واحدة أدى الى سقوط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية (…) وخمسة صواريخ على مدينة أربيل، من دون أي ذكر للجهة.

وهذا التكتم على ذكر مصدر الصواريخ دفع بالناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بالسؤال عن “سيادة العراق” التي تداعى البرلمان العراقي منذ أيام بحجتها وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، بعد مقتل سليماني بغارة جوية ومعه أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي.

وسأل ناشط عراقي “أين المسؤولين العراقيين لي يتكلمون عن سيادة العراق؟”

وفي رسالة موجهة الى رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، طلب حساب “العراق أولاً” منه أن يلعب دور الميت، وذلك في رسالة ساخرة على عبدالمهدي الذي سارع إلى إدانة مقتل سليماني والمهندس واعتبر ذلك “عدوان على البلاد”.

أما أبو محمد فاعتبر أن الضربة الإيرانية مثيرة للسخرية حيث أن معظم الصواريخ لم تصب أهدافها ولم تسفر عن أي إصابة، وخصوصاً بعد أن صرح الجانب الأميركي أن هذه الضربة متوقعة، وقد صرح مسؤول عسكري أميركي لشبكة “سي أن أن” إن الجيش الأميركي تلقى إنذارا مبكرا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية، وأن الإنذار الذي تلقاه العسكريون الأميركيون كان مبكرا، وكافيا حتى تمكنوا من الوصول إلى الغرف المحصنة في القاعدة.

روابط ذات صلة

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق

مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق
خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا

خامنئي يصعد من جديد: الرد الإيراني على قتل سليماني ليس كافيا
قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

قرقاش: خفض التصعيد في المنطقة ضروري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*