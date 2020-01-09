مهرجان جازان.. تذوق العسل متاح للزوار للتعرف على أنواعه

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حرص الكثير من المتسوقين وزوار مهرجان جازان للعسل الخامس المقام حالياً في محافظة العيدابي، على تذوق أنواع العسل المعروضة في أرجاء المعرض، الذي يقدم خلاله 50 نحالاً من داخل المنطقة وخارجها أنواع مختلفة من العسل.

ولدى وصول الزائر مقر المهرجان بالمركز الحضري بالمحافظة، يمتع ناظريه من زاوية إلى أخرى ويشاهد عسلاً مختلف ألوانه وطعمه ومصدره، من أشجار في الأعالي أو سفوح الجبال وبطون الأودية الخضراء.

وحرص منظمون المهرجان على سلامة كميات العسل المعروضة من حيث جودتها العالية ، بعد اخضاعها للكشف المخبري، بما يضمن للمشتري جودة المنتج , فيما يواصل المهرجان فعالياته وسط حضور مميز من أهالي المنطقة وزوارها .