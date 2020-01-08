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نائب أمير حائل يفتتح معرض سجون المنطقة

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أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة العيدابي

أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة العيدابي

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي

أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي

منطقة جازان
الأمير محمد بن ناصر يدشن فعاليات مهرجان جازان الخامس للعسل

الأمير محمد بن ناصر يدشن فعاليات مهرجان جازان الخامس للعسل

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي

أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي
http://almnatiq.net/?p=818758
العيدابي - فضه عطيف:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, مشايخ وأهالي محافظة العيدابي في قاعة الاجتماعات بمقر المركز الحضاري في المحافظة.
واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة المحافظة وتدشين فعاليات مهرجان جازان للعسل الخامس، وما شاهده من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .
ونوه سموه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله، ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم, مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز .
وحث سمو أمير منطقة جازان جميع مواطني ومديري الإدارات الحكومية بالتعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها, سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام .
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية, وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وفضيلة المستشار بفرع وزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وعدد المسئولين بالمنطقة.

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