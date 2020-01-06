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نائب أمير حائل يفتتح معرض سجون المنطقة

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نائب أمير حائل يفتتح معرض سجون المنطقة

نائب أمير حائل يفتتح معرض سجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=818760

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم معرض سجون المنطقة المصاحب لموسم حائل 2019، والمقام في جراند مول وكان في استقباله مدير سجون المنطقة العقيد حسن بن علي الشهري وقيادات سجون المنطقة.
وقام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض ثم تجول في أركان المعرض الذي يسلط الضوء على منتجات النزلاء والنزيلات والبرامج الإصلاحية في المديرية العامة للسجون، التي دُشنت مؤخراً.
واستمع سمو الأمير فيصل بن فهد لشرح من مدير العلاقات والإعلام بسجون المنطقة رئيس رقباء محمد التميمي عن البرامج الإصلاحية للسجون، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من منسوبي السجون، فيما سجل سموه كلمة بسجل الزيارات.

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