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جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برامج الماجستير

جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برامج الماجستير

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أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي

أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي

منطقة جازان

جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برامج الماجستير

جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برامج الماجستير
http://almnatiq.net/?p=818763
المناطق _ نجران

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، خلال الفترة 26 / 5 – 6 / 4 / 1441 هـ .
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أنه تم تخصيص القبول في برامج الماجستير في التربية الخاصة في “مسار صعوبات التعلم”، و “المناهج وطرق التدريس”، و”الحديث وعلومه ” ، و “الفقه” للبنين والبنات، فيما خصصت برامج ” الرياضيات” ، و “رياض الأطفال” ،و اللغة الانجليزية التطبيقي” للبنات فقط ، وبرنامج ” فيزياء المواد المتقدمة” للبنين فقط.
وأشار إلى أن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط الإلكتروني https://edugate.nu.edu.sa .
ودعا الدكتور عسيري المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الالكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية ، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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