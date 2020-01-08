مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”

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قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إن حساب حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تم اختراقه. مؤكدا أن ما ورد فيه من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وقالت صحف كويتية، اليوم الأربعاء، إن حساب وكالة الأنباء “كونا” تعرض للاختراق، بغرض بث أخبار كاذبة.

وأوضحت صحيفة “القبس”، في بيان، أن “خبر سحب القوات عار تماما من الصحة”.

يأتي ذلك بعد نشر حساب الوكالة خبرا على لسان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي، قال فيه إن بلاده تلقت “رسالة من قائد القوات الأمريكية في الكويت؛ تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها غضون الأيام الثلاثة المقبلة من معسكر عريفجان”.

وأضاف وزير الدفاع: قرار الانسحاب كان مفاجئا ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان في بيان إنّه مساء الثلاثاء “قرابة الساعة 5,30 (22,30 ت غ) من 7 كانون الثاني/يناير أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق”.

وأضاف أنّه “من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل”.

وأوضح البيان أن البنتاجون يجري “تقييما أولياً للخسائر” ويدرس “الردّ” على الهجوم.