مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية

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http://almnatiq.net/?p=818789
المناطق _ الرياض

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف بان إيران أبلغت العراق رسمياً بقصف القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في العراق من دون تحديد مواقعها.

وأوضح في بيان صحفي بأنه “بعد منتصف ليلة أمس بقليل، تلقى العراق رسالة شفوية من إيران تفيد بان الرد الايراني على مقتل قاسم سليماني قد بدأ وسيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق، من دون تحديد موقعها.

وأضاف “في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الامريكية في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل وفي مواقع اخرى” مبينا بانه تم فور تلقينا خبر الهجوم انذار القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتابع خلف “لم يردنا لحد اللحظة ما يشير الى وقوع اية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي، كما لم تردنا رسميا وقوع خسائر في جانب قوات التحالف”.

وتابع زاعماً ان “العراق اذ يرفض أي انتهاك لسيادتها والاعتداء على أراضيه فإن الحكومة مستمرة في محاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض ابناء العراق للخطر.

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