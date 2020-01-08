سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن علي العمري والوفد المرافق, الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بقائد المنطقة الجنوبية، متمنياً له التوفيق في أداء المهام المناطة به خلال زيارته للمنطقة.

وبحث خلال اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بعمل جميع وتفقد قطاعات ووحدات القوات المسلحة بمنطقة جازان.

من جانبه, عبر اللواء الركن العمري عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على ما تجده مختلف القطاعات العسكرية العاملة بالمنطقة من متابعة من قبله .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.