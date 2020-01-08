احدث الأخبار

سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية
أبرز المواد
 وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية
أبرز المواد
 مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”
أبرز المواد
 جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برامج الماجستير
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يفتتح معرض سجون المنطقة
منطقة حائل
 أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة العيدابي
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يلتقي مشائخ وأهالي محافظة العيدابي
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يدشن فعاليات مهرجان جازان الخامس للعسل
منطقة جازان
 أمانة الاحساء .. البدء في تنفيذ مشروع لإزالة ( المطبات ومعابر المشاة ) العشوائية
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم تضبط مواطناً أمتهن السرقة واشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بعنيزة
منطقة القصيم
 مزرعة غصن تخطف الأضواء وتنال إعجاب زوار شتانا غير
منطقة عسير
سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية

سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية

أبرز المواد
مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية

مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية

أبرز المواد
وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية

وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية

أبرز المواد
مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”

مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية

سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=818793
جازان _ فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن علي العمري والوفد المرافق, الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بقائد المنطقة الجنوبية، متمنياً له التوفيق في أداء المهام المناطة به خلال زيارته للمنطقة.

وبحث خلال اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بعمل جميع وتفقد قطاعات ووحدات القوات المسلحة بمنطقة جازان.

من جانبه, عبر اللواء الركن العمري عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على ما تجده مختلف القطاعات العسكرية العاملة بالمنطقة من متابعة من قبله .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

روابط ذات صلة

مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية

مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية
وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية

وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية
مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”

مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*