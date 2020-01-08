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سمو نائب أمير جازان يؤكد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن بالمنطقة

سمو نائب أمير جازان يؤكد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن بالمنطقة

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سمو نائب أمير جازان يؤكد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن بالمنطقة

سمو نائب أمير جازان يؤكد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=818796
جازان _ فضة عطيف
اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان, على تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية للمواطن بمنطقة جازان ومحافظاتها ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبة في الإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموّه في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية المكلف, متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة تشغيل مستشفى جازان العام ومستشفيات عددًا من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية.
كما اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المنطقة والمقيمين بها كغيرها من مناطق وطننا العزيز , انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتقديم كل ما يسهم في راحة و رفاهية المواطن.

من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية المعين بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في كافة الجوانب الطبية والصحية.

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