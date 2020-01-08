الدفاع المدني يكثف جولاته الوقائية والتوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات بجازان

جازان _ فضة عطيف

تقام خلال هذه الأيام بمنطقة جازان عددا من المهرجانات والفعاليات كل عام وخاصة في إجازة منتصف العام وتكون هدفاً لكثير من الزائرين من أهل المنطقة وخارجها ، حيث تقوم مديرية الدفاع المدني بجازان‬⁩ بتكثيف جولاتها التفتيشية الوقائية على مواقع الفعاليات والمهرجانات قبل تشغيلها للتأكد من توفر متطلبات السلامة وتوفر جميع انظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة جميع الألعاب الكهربائية والهوائية قبل التشغيل بهدف سلامة الارواح والحفاظ على الممتلكات .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله عايض الشهري بأن دوريات السلامة تكثف جولات الكشف الوقائي وذلك للتأكد من التزام جميع مواقع تلك المهرجانات والفعاليات بمتطلبات السلامة اللازمة واكتمال أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المطلوبة وفق لوائح وتعليمات الدفاع المدني مع التأكيد على تخصيص مسؤولي سلامة بهذه المواقع وفق لائحة المختص لأعمال السلامة ومسؤوليتهم التأكد من عدم وجود اي ملاحظات بمتطلبات السلامة والالمام التام بكيفية استخدام معدات وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في اعمال المواجهة الاولية والاشراف على عمليات الاخلاء الى مناطق التجمع الامنة عند حدوث اي طارئ لا قدر الله لحين وصول فرق الدفاع المدني .

واضاف الشهري بان الدفاع المدني يشارك في لجنة الالعاب النارية وذلك عن طريق التأكد من سلامة مواقعها المحددة مع ضرورة تقيد جميع العاملين بالشركة المسؤولة عن إطلاق الالعاب النارية بالسلامة والصحة المهنية ومتطلبات السلامة اللازمة مع وجود المسافة الآمنة بين هذه الالعاب والزوار حيث تتمركز فرق دفاع مدني اللازمة اثناء عملية إطلاق هذه الالعاب تحسباً لاي طارئ لا سمح الله ، كما يقوم ضباط ومفتشي السلامة بالتأكد من وجود شهادات فحص لجميع ملاهي الألعاب في هذه المهرجانات التي تثبت سلامتها من أي خلل او ملاحظات من قبل الشركات المعتمدة في مجال فحص تلك الألعاب وذلك بهدف سلامة مستخدميها من ابنائنا وبناتنا وتجنب أي حوادث ناتجة من هذه الألعاب .

واوضح مدير الادارة العامة للسلامة العقيد محمد يحيى الغامدي بأن إجمالي عدد المهرجانات والفعاليات بالمنطقة بلغ ( 19) فعالية موزعة على محافظات المنطقة يتم تغطيتها بعدد من ضباط ومفتشي ودوريات السلامة وستستمر هذه الجولات التفتيشية والمتابعة الميدانية حتى نهاية موسم الفعاليات بهدف رصد أي ملاحظات قد تتسبب في الحوادث، لا سمح الله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات السلامة والحماية لتلافي ومعالجة تلك التجاوزات في حينه .

وأشار العقيد الغامدي بأنه يتم تنفيذ عدد من البرامج التوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات لتوعية الجمهور بالاخطار المختلفة وكيفية التعامل الأمثل معها مع التركيز على تعليمات السلامة المنزلية والكهربائية ومخاطر الغاز والمسابح ومخاطر الامطار والسيول وغيرها من المخاطر وذلك بهدف تعزيز ثقافة السلامة والوعي الوقائي لدى زوار هذه المواقع من مختلف الفئات العمرية.

واختتم بأن هذه الجولات الوقائية تسهم في تطبيق انظمة واجراءات السلامة من اجل حماية الارواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية .