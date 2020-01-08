أمير الشرقية :الشباب السعودي قادر على المنافسة في مختلف المجالات .. ونطمح لإعلام متخصص منافس

ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً سموه أن الإعلام المتخصص يسهم في نقل الصورة المشرقة لكل قطاع، مؤكداً سموه أن الشباب السعودي قادر على المنافسة في مختلف المجالات، ومنها بلا شك قطاع الإعلام الرياضي، الذي يشهد حضوراً مميزاً لوجوه عديدة، وهو ما يحتم على الجميع العمل الجاد والمتقن من أجل المنافسة على كافة المستويات، والحرص على إيضاح التميز في القطاعات الرياضية في المملكة، لا سيما في قطاعات الألعاب المختلفة، والفئات السنية، والتي تشهد حراكاً متواصلاً بفضل ما تحظى به من دعم، مباركاً سموه للغزال والنصر هذه الجائزة، متمنياً لهما التوفيق.

من جهته عبر عبدالله الغزال عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للعمل الإعلامي، وتحفيزه لمنسوبي وسائل الإعلام في المنطقة للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.

كما عبر حسام آل نصر عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته التوجيهية وتحفيزه لبذل المزيد، مبيناً أن دعم سموه غير المستغرب، دفع بأبناء المنطقة الشرقية العاملين في المجال الإعلامي لبذل المزيد.