شاهد..حتى تحرق العرب بدماء عربية ابنة سليماني تستنجد بنصرالله والحوثي وحماس للرد على مقتل أبيها

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http://almnatiq.net/?p=818810
المناطق _ الرياض

ناشدت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الإرهابي الهالك “قاسم سليماني”، عملاء عرب موالين لإيران بالثأر لمقتل والدها.
وطالبت زينب سليماني خلال كلمة ألقتها في تشييع والدها بطهران، الاثنين، كلاً من حسن نصر الله، زعيم حزب الله في لبنان، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلى زياد نخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وبشار الأسد، رئيس النظام السوري، فضلاً عن هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وعبدالملك الحوثي، زعيم ميليشيات الحوثية في اليمن، بالرد على مقتل أبيها قاسم سليماني.
وهذه الدعوة الخبيثة لا تستغرب إذا ما علم أن إيران تريد حرق المنطقة العربية بدماء عربيه، ليستمر العرب بنهش بعضهم أما إيران وجيشها بأمان عن أي تبعات.

 

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