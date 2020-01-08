احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
أبرز المواد
 كلية ينبع الصناعية تدشن معرض مشاريع التخرج
منطقة المدينة المنورة
 السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
أبرز المواد
 شاهد..حتى تحرق العرب بدماء عربية ابنة سليماني تستنجد بنصرالله والحوثي وحماس للرد على مقتل أبيها
أبرز المواد
 أمير الشرقية :الشباب السعودي قادر على المنافسة في مختلف المجالات .. ونطمح لإعلام متخصص منافس
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكثف جولاته الوقائية والتوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات بجازان
منطقة جازان
 سمو نائب أمير جازان يؤكد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 مسؤول عراقي: إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية
أبرز المواد
 وزير العدل يوجِّه بتخصيص كتابة عدل متنقلة للمحكمة العمالية
أبرز المواد
 مصدر مطلع: اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” على “تويتر”
أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي

أمير منطقة تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي

أبرز المواد
كلية ينبع الصناعية تدشن معرض مشاريع التخرج

كلية ينبع الصناعية تدشن معرض مشاريع التخرج

منطقة المدينة المنورة
السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات

السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات

أبرز المواد
“البيئة” تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

“البيئة” تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

أبرز المواد

“البيئة” تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

“البيئة” تدعو 375 متقدماً لوظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
http://almnatiq.net/?p=818814
المناطق _ الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 375 مشرحاً تقدموا لشغل 75 وظيفة إدارية شاغرة في تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال، لإجراء المقابلات الشخصية اعتباراً من الأحد 24 جمادى الأولى وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، لمدة 5 أيام بمقر الوزارة الرئيس في مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.
وأوضحت الوزارة، أن المقابلات الشخصية تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً، منوهة إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج ونسخة منها.
وأشارت إلى أن الوظائف المعلنة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 03 جمادى الأولى 1441هـ، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.
وبينت أن الشروط الخاصة بالوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية.
وبإمكان المتقدمين الاستفسار من خلال الرقم: 0112038888 – تحويلة 1067، والاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: (https://bit.ly/2FtVfKh).

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي

أمير منطقة تبوك يوجه بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات

السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات
شاهد..حتى تحرق العرب بدماء عربية ابنة سليماني تستنجد بنصرالله والحوثي وحماس للرد على مقتل أبيها

شاهد..حتى تحرق العرب بدماء عربية ابنة سليماني تستنجد بنصرالله والحوثي وحماس للرد على مقتل أبيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*