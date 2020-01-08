السفارة الأمريكية بالكويت:واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد ولا نية لانسحاب قوات

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أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت أن واشنطن ملتزمة بمهامها في البلاد، ونعمل بصورة طبيعية ولا نية للانسحاب

جاء ذلك بعد أن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًّا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام

وأشارت استخبارات الحرس الثوري، إلى أن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لاسيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية