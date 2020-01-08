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أمير القصيم يستقبل قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص العميد الشمري

أمير القصيم يستقبل قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص العميد الشمري
http://almnatiq.net/?p=818839
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص في المنطقة العميد منيف بن فائد الشمري ، بمناسبة تكليفه قائداً للواء .

 

ورحب سموه بقائد اللواء متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله , مشيداَ سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، مؤكداً سموه ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – واهتمامها بتطويرها، كما اطلع سمو أمير منطقة القصيم على مجريات الأعمال المناطة به.

وقدم العميد منيف الشمري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد و العطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة – نصرها الله – ، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها واستقرارها.

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