سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة الثالث

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية في مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق ووجه سموه بسرعة تنفيذ ما تم اقراره سابقاً .

بعد ذلك تمت مناقشة جدول أعمال اللجنة ، حيث تم إقرار ربط شارع العرب مع طريق الفياض الزراعي من خلال إنشاء دوار في تقاطع شارع العرب مع شارع مصعب بن عمير ، واعتماد إنشاء دوار أخر في تقاطع طريق الفياض مع شارع مصعب بن عمير .

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع السلامة .