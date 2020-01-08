إزالة أكثر من ٤٠ سيارة تالفه بمدينة سكاكا

المناطق _ سكاكا

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة داخل الأحياء السكنية والشوارع والميادين والصناعية وذلك بعد جولة أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان الميدانية والتي وجه بإزالة جميع السيارات التالفة بهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

وبلغ عدد الإزالة أكثر من (٤٠)سيارة وإنذار (٢٠) .

وقد شرعت الامانة بوضع ملصقات على السيارات المتعطلة والهياكل المهملة تمهيدًا لإزالتها مؤكدًا حرصها واهتمامها على إزالة الملوثات البصرية للارتقاء بالمظهر العام بمدينة سكاكا

وأهابت الأمانة بأصحاب السيارات التالفة برفعها ونقلها بأسرع وقت والمساهمة بالإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء (٩٤٠) .