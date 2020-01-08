أمانة الجوف تُخالف 90 محلا بمدينة سكاكا مخالفا للاشتراطات الصحية

المناطق _ سكاكا

نفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف حملاتها الرقابية على المحلات الغذائية والمطاعم بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين

وخلال الخمس الأشهر الماضية بلغت عدد الجولات الرقابية أكثر من (635) جولة شملت جولات صباحية ومسائية أسفرت من خلالها عن مخالفة (90) محلا وإغلاق (47) ومصادرة (34.129) كيلو و(200) لترا وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تدني مستوى النظافة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها .

من جهته أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن الحملات الرقابية مستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة متواصلة في أعمالها الميدانية، وأضاف بأن الحملة تستهدف التأكّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومن مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة على رقم مركز خدمة العملاء البلدية 940 .