منافسات بيرق المؤسس في لون الصفر تقفز بالقوه الشرائية بمهرجان الإبل

الرياض _ عادل الزهراني

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تجري فعالياته في الصياهد اليومين الماضيين تدفق آلاف الجماهير الحاضرة لمواكبة مسيرة منقيات الصفر المتنافسة غد الخميس على “بيرق المؤسس” الأمر الذي ساهم في رفع مبيعات المحلات التجارية في محيط المهرجان.

وأكد عدد من باعة المحلات بشارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إرتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين بنسبة 1000 % مشيرين إلى أن أرباح العشرين يوم الماضية تم الحصول عليها في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر.

وقال محمد حسن صاحب محل “كوفي” :”شهدت اليومين الماضيين تضاعف الأسعار 1000% فجميع ما تم تحصيله من أرباح طيلة الأيام الماضية حصلنا عليه في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر”، وأردف:” طوال 20 يوما بعت بعشرة آلاف ريال، وفي يوم واحد كسبت هذا المبلغ” .

وأشار إبراهيم محمد صاحب بوفيه أن الأيام الماضية شهدت تواجد آلاف المواطنين السعوديين وتزايد طلبات الشراء بشكل كبير الأمر الذي دفعنا للعمل 24 ساعة متواصلة حيث لم نشاهد مثل هذا التواجد من قبل والأرباح بآلاف الريالات في يوم واحد.

وكانت منقيات فئة الصفر المتنافسة على بيرق المؤسس قد حظيت بحضور جماهير غفير صاحب مسيراتها أثناء توجها أمس الثلاثاء لحظائر الكشف المبدئي قبل العرض على لجان التحكيم.