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مدني مكة المكرمة يحذر بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة وقت هطول الأمطار

مدني مكة المكرمة يحذر بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة وقت هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=818874
المناطق _ مكة المكرمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول, مفيدة أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار على معظم الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة المكرمة تبدأ من اليوم وتستمر إلى يوم الجمعة القادم.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول, داعياً إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة, التي قد تمر بمجاري السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم, متمنين السلامة للجميع.

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