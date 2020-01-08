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معالي أمين منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية”خيرات”

معالي أمين منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية”خيرات”
http://almnatiq.net/?p=818877
المناطق _ الرياض
استقبل معالي أمين منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة الأستاذ عبدالله السبيعي المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض والوفد المرافق ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية .
حيث تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكة خلال الربع الأول من السنة الثانية و بأنه منذ إنطلاق المشروع بتاريخ  27/11/2019 م ، تم حفظ 1,090,867 من فائض الخضار والفاكهة واستفادت منه 364,522 أسرة .
كما تم عرض بعض المشاريع على معاليه و التي يجري فيها المرحلة الأولى طلباً من سموه الموافقة على  تفعيلها .
وأشاد سمو الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.

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