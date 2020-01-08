الكويتي الجبري يحقق سيف الملك لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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حقق الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري المركز الأول في مسابقة فئة جمل ( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر، التي أقيمت اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت المسابقة تنافساً مثيراً بين كويتيين وعشرة ملاك سعوديين ، واستطاع عبدالله فهد عبدالله الشريع تحقيق المركز الثاني ، فيما حل سامي عبدالله هديب العتيبي في المركز الثالث ، وجاء مسعود سعود مفلح الشيباني في المركز الرابع ، وحل صاطي منور عويتق المطيري خامساً.

وكانت منافسات الصفر انطلقت أمس من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد ، وتختتم غدٍ بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في مسابقة فئة جمل( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:

1- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري.

2- عبدالله فهد عبدالله الشريع.

3- سامي عبدالله هديب العتيبي.

4- مسعد سعود مفلح الشيباني.

5- صاطي منور عويتق المطيري.

6- سلطان محمد علي السبيعي.

7- ناصر علي عبيد العجمي.

8- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري.

9- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.

10- همل عايض همل العتيبي.

