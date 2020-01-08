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الكويتي الجبري يحقق سيف الملك لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الكويتي الجبري يحقق سيف الملك لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الكويتي الجبري يحقق سيف الملك لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=818889
المناطق - واس

حقق الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري المركز الأول في مسابقة فئة جمل ( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر، التي أقيمت اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وسط حضور جماهيري كبير.
وشهدت المسابقة تنافساً مثيراً بين كويتيين وعشرة ملاك سعوديين ، واستطاع عبدالله فهد عبدالله الشريع تحقيق المركز الثاني ، فيما حل سامي عبدالله هديب العتيبي في المركز الثالث ، وجاء مسعود سعود مفلح الشيباني في المركز الرابع ، وحل صاطي منور عويتق المطيري خامساً.
وكانت منافسات الصفر انطلقت أمس من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد ، وتختتم غدٍ بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.
وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في مسابقة فئة جمل( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:
1- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري.
2- عبدالله فهد عبدالله الشريع.
3- سامي عبدالله هديب العتيبي.
4- مسعد سعود مفلح الشيباني.
5- صاطي منور عويتق المطيري.
6- سلطان محمد علي السبيعي.
7- ناصر علي عبيد العجمي.
8- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري.
9- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.
10- همل عايض همل العتيبي.

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