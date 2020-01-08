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ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها

ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها
http://almnatiq.net/?p=818907
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الضربات الإيرانية على أهداف للولايات المتحدة في العراق، أن أيام التسامح مع إيران انتهت، لكن بلاده لا تريد استخدام القوة العسكرية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: “لم يصب أي أمريكي بالهجوم الذي نفذه النظام الإيراني الليلة الماضية، لم نتعرض لأي حالات قتل، كل جنودنا في أمان، وقواعدنا العسكرية عانت من حد أدنى من الأضرار”.

وأضاف: “قواتنا العسكرية مستعدة لكل شيء، وإيران على ما يبدو تتراجع وهو أمر جيد جدا بالنسبة إلى كل الأطراف المعنية والعالم برمته. لم تتم خسارة حياة أي أمريكي أو عراقي نظرا للإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها”.

واعتبر ترامب أن دول العالم “تسامحت على مدى وقت طويل للغاية، منذ العام 1979، مع تصرفات إيران المضرة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، لكن تلك الأيام انتهت… كانت إيران أكبر ممول للإرهاب وسعيها للحصول على أسلحة نووية يهدد العالم المتحضر”.

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