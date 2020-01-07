هلال الباحة يرفع من جاهزيته استعدادا لتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

المناطق-الباحة

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي الشئون الاسعافية و العمليات والمراكز الاسعافية رفع جاهزيتها واستعداداتها فترة الضباب التي تمر بها المنطقة وفي حال وجود بلاغات لاقدر الله الاتصال على الرقم (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ –

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الاسعافية و رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية. ومع الضباب الكثيف بالمنطقة

وناشد مدير عام الفرع جميع الزملاء العاملين بالميدان وكذلك المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافيه على أكمل وجه لمحتاجيها ودعا للجميع بالسلامة .