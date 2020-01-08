وزير العمل يصدر قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل

المناطق - حائل

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، وبالشراكة مع إمارة منطقة حائل قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل بنسب تتراوح ما بين 50% و100%.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، مبينة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوماً.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% و100%.

وبيّن أنه حُددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل “مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام” ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة “المولات”، العربات المتنقلة “الفود ترك”، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب “كاشير” في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

وأشار أبا الخيل إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدرت لها قرارات سابقة، كما سيُطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.