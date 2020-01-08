احدث الأخبار

السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج
أبرز المواد
 وزير العمل يصدر قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل
منطقة حائل
 هلال الباحة يرفع من جاهزيته استعدادا لتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة الباحة
 ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها
أبرز المواد
 فريق أوكراني إلى إيران للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة
أبرز المواد
 لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض منجزاتها ومبادراتها في ستة مجالات
أبرز المواد
 الرئيس العراقي يستنكر “القصف الإيراني” على بلاده
أبرز المواد
 الكويتي الجبري يحقق سيف الملك لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة
أبرز المواد
 فرنسا تدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين
أبرز المواد
 معالي أمين منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية”خيرات”
منطقة الرياض
 مدني مكة المكرمة يحذر بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة وقت هطول الأمطار
أبرز المواد
السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج

السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج

أبرز المواد
وزير العمل يصدر قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل

وزير العمل يصدر قراراً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل

منطقة حائل
هلال الباحة يرفع من جاهزيته استعدادا لتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

هلال الباحة يرفع من جاهزيته استعدادا لتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

منطقة الباحة
ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها

ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها

أبرز المواد

السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج

السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج
http://almnatiq.net/?p=818917
المناطق - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الخليج واحتواء الأوضاع بِه.

وشدد الرئيس المصري خلال لقائه جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، اليوم الأربعاء، على التنسيق المشترك بين البلدين للحفاظ على أمن وسلامة الخليج واحتواء الأوضاع.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أكد على العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذاً في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، والمنطقة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد كذلك بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.

روابط ذات صلة

ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها

ترامب: انتهى وقت التسامح مع إيران وسنفرض عقوبات قوية جديدة عليها
فريق أوكراني إلى إيران للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة

فريق أوكراني إلى إيران للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة
لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض منجزاتها ومبادراتها في ستة مجالات

لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض منجزاتها ومبادراتها في ستة مجالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*