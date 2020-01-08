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أمن الدولة تكشف تفاصيل القبض على المطلوب أمنياً محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بمحافظة القطيف

أمن الدولة تكشف تفاصيل القبض على المطلوب أمنياً محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بمحافظة القطيف
http://almnatiq.net/?p=818926
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة / محمد بن حسين علي آل عمار.
فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ـ ولله الحمد ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد. وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في الآتي :
1 ـ عدد (1) كوع متفجر.
2 ـ عدد (1) سلاح من نوع رشاش.
3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.
4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.
5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.
6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.
7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخرة.
8 ـ عدد (1) سكين.
9 ـ مبلغ مالي.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها والله الهادي إلى سواء السبيل.

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