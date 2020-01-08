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الفضلي يتفقد غرفة المراقبة والتحكم لتشغيل المياه بمحافظة جدة

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الفضلي يتفقد غرفة المراقبة والتحكم لتشغيل المياه بمحافظة جدة

الفضلي يتفقد غرفة المراقبة والتحكم لتشغيل المياه بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=818937
المناطق - واس

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم غرفة المراقبة والتحكم “سكادا” لتشغيل المياه في محافظة جدة، مطلعًا على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
واستمع إلى شرح حول التحسيّن التشغيلي للمياه، وزيادة نسب التغطية في الأحياء وفترات الضخ إلى العملاء في جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه، حيث بلغت نسبة التغطية بشبكات المياه 92% في أحياء جدة، فيما زادت فترات الضخ لتصبح 22 ساعة يومياً .
وتفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة محطة معالجة الصرف الصحي بالمطار التي تبلغ سعتها 350 ألف م3 يومياً من المياه ويجري معالجتها ثلاثياً وفق المعايير البيئية العالمية، كذلك زار محطة الرفع في المطار التي تعدُ أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية مليون م3 يومياً .
وثمّن معالي الوزير الفضلي الجهود التي تبذلها الشركة من أجل التحسين المستمر في الخدمات التي تقدمها لعملائها، مقدماً شكره للقائمين عليها، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود، والعمل من أجل الارتقاء بمستوى هذه الخدمات وتطويرها، والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .

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