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من هو المتعاقد الأمريكي “المسلم” الذي كلف مقتله رأس سليماني؟
http://almnatiq.net/?p=818969
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن اسم وصورة المتعاقد الأميركي الذي أدى قتله إلى اندلاع أزمة بين الولايات المتحدة وإيران، امتدت لتطال رأس أبرز قائد عسكري إيراني.

وأوضحت الصحيفة أن المتعاقد الأميركي يدعى نورس حميد وهو من أصول عراقية و كان يعمل مترجما للقوات الأميركية في العراق .

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إعلامية أن حميد قضى عن عمر يناهز 33 عاما، وأنه ولد في العراق، وقد حصل على الجنسية الأميركية قبل نحو ثلاثة أعوام، تاركا خلفه أرملة وطفلان يبلغان من العمر 8 أعوام و عامين.

وعاش حميد في ضاحية ساكرامنتو، كاليفورنيا، ودُفن فيها يوم السبت في إحدى المقابر الإسلامية.

وقالت زوجته نور الخليلي لوسائل إعلام محلية إنها شعرت بأن ثمة خطب ما قد وقع لزوجها عندما توقف فجأة عن الرد على الهاتف، مضيفة أنه وبعد وقت قصير أخبرتها الشركة المتعاقدة مع القوات الأميركية أن زوجها قد فارق الحياة في العراق.

وأعربت أرملة حميد عن رفضها العودة إلى العراق، قائلة: ما الذي سأفعله هناك، الآن اهتمامي منصب على تربية الطفلين، هما كل حياتي”.

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