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مدرب برشلونة : نحن في تجربة جديدة خارج إسبانيا

مدرب برشلونة : نحن في تجربة جديدة خارج إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=818985
المناطق - الرياض

أكد مدرب برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي جاهزية فريقه لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي تُجرَى أحداثها في السعودية.
وقال في مؤتمر صحفي أقيم بنادي الاتحاد بجدة : “نحن في تجربة جديدة، ولاسيما أن البطولة تقام خارج إسبانيا، ونسعى أن يكون ظهورنا بالشكل الرائع وينتهي بنا المطاف بتحقيق الكأس”، وأضاف: ” أمامنا مواجهة صعبة مع فريق قوي ومنظم دفاعيًّا، لكننا في أتم الجاهزية لذلك”.
وعن مشاركة ميسي في اللقاء ودوره في صناعة الفارق دائماً، قال: “عندما يكون ليو ميسي في كامل جاهزيته، فإنه يعطي الفريق كل ما يملك، لكني أملك 11 لاعبًا في الملعب جميعهم بمستوى واحد، وقادرين على حسم الأمور”.

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