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عريقات: لا يمكن لأي أحد أن يسم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب

عريقات: لا يمكن لأي أحد أن يسم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب
http://almnatiq.net/?p=818989
المناطق - الرياض

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن نضال الشعب الفلسطيني يهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، والاستيطان والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب، ولا يمكن لأي أحد أو طرف يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية أن يسم هذا النضال بالإرهاب.
ودعا عريقات في تصريحات له دول الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على ما تقوم به سلطة الاحتلال إسرائيل، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها ومحاسبتها بدلاً من ملاحقة المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
وأكد عريقات التزام دولة فلسطين ومنظمة التحرير وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد عريقات على أن محاولات إسرائيل شرعنة الاستيطان والضم، لن تخلق حقاً ولن تنشِئ التزامًا، فالمجتمع الدولي رد الشهر الماضي في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة (165) صوتًا، على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

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