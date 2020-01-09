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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=818992
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).و إنخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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