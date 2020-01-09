احدث الأخبار

“الخدمة المدنية” تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية بالتعاون مع معهد عالمي
أبرز المواد
 “تويتر” يغلق حساب “خامنئي” بعد القصف الصاروخي الإيراني
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية
منطقة القصيم
 فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين
أبرز المواد
 “مسرحية كوميدية”.. عبد الرحمن بن مساعد يسخر من الهجوم الإيراني في العراق
أبرز المواد
 خبراء الأمم المتحدة : إيران هي التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي
أبرز المواد
 مصر وفرنسا وقبرص واليونان : أي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن
منوعات
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 العيسى يثمن نيل وثيقة مكة المكرمة جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ” 42 “
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 عريقات: لا يمكن لأي أحد أن يسم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب
أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية بالتعاون مع معهد عالمي

“الخدمة المدنية” تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية بالتعاون مع معهد عالمي

أبرز المواد
“تويتر” يغلق حساب “خامنئي” بعد القصف الصاروخي الإيراني

“تويتر” يغلق حساب “خامنئي” بعد القصف الصاروخي الإيراني

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية

أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية

منطقة القصيم
فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

أبرز المواد

خبراء الأمم المتحدة : إيران هي التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي

خبراء الأمم المتحدة : إيران هي التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي
http://almnatiq.net/?p=819020
المناطق - رويترز

أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي باليمن لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر، ما يعزز اتهام أمريكا لإيران بالمسؤولية عنه.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن خبراء الأمم المتحدة المستقلين قالوا في تقريرهم إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن: “على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، لم تنفذ قوات الحوثيين الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019”.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن “الهجوم على أبقيق وخريص (حيث تقع منشآت لأرامكو) جاء من اتجاه شمالي/شمالي غربي وشمالي/شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية”.

وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن “تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن”. ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم.

وألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر الماضي على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة إعلان سرعان ما أذاعه الحوثيون المتحالفون مع إيران بمسؤوليتهم عن الهجمات. ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في بغداد، وبعد رد طهران بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وتسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية، قبل أن تستعيد السعودية إنتاجها النفطي بالكامل في الثالث من أكتوبر.

روابط ذات صلة

“الخدمة المدنية” تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية بالتعاون مع معهد عالمي

“الخدمة المدنية” تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية بالتعاون مع معهد عالمي
“تويتر” يغلق حساب “خامنئي” بعد القصف الصاروخي الإيراني

“تويتر” يغلق حساب “خامنئي” بعد القصف الصاروخي الإيراني
فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*