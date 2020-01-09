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“مسرحية كوميدية”.. عبد الرحمن بن مساعد يسخر من الهجوم الإيراني في العراق

“مسرحية كوميدية”.. عبد الرحمن بن مساعد يسخر من الهجوم الإيراني في العراق
http://almnatiq.net/?p=819023
المناطق - الرياض

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، من الهجوم الصاروخي الإيراني على أهداف أمريكية في العراق.

وقال بن مساعد، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الأربعاء على حسابه في موقع “تويتر”: “بعيدا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط”.

وأضاف: “تمخض الجبل فولد فأرا، هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصا للغتين الفارسية أولا والإنجليزية الأمريكية ثانيا”.

وتابع: “لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدا في تمام الساعة الثانية صباحا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور. وآخر جملة في الدعوة: نرجو إظهار الدهشة عند الحضور!”.

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