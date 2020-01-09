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فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

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فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين

فيروس جديد من فيروس كورونا يجتاح الصين
http://almnatiq.net/?p=819026
المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة من المختصين أن سبب تفشى الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته والمنتشر في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، نقلا عن مجموعة المختصين اليوم الخميس: “كشفت الفحوص المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا، وبعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، تم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض مع وجود نوع جديد من كورونا​​​، وقد أثبت الخبراء مسبقا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة نشأته هو نوع جديد من فيروس كورونا”.

وقال الخبراء إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروفة نشأته في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية. واعتبارا من 5 يناير، تم اكتشاف 59 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، 7 أشخاص في حالة خطيرة، وهناك 163 شخصا آخرين تحت إشراف الأطباء، وهم من الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

وكشف تحقيق وبائي بأن بعض المرضى كانوا يعملون في سوق المأكولات البحرية المحلية. وفي الوقت الحالي، لا توجد علامات واضحة على انتقال المرض من شخص لآخر، ولم تسجل أي حالات قاتلة.

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