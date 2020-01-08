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أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية

أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية

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أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية

أمير القصيم يدشن نظام ” علم ” ونادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية
http://almnatiq.net/?p=819029
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم نظام المعلومات الصحية ” علم ” بالمراكز الصحية الأولية بعد أن إنتهى التجمع الصحي بالقصيم من تفعيل النظام في 97 مركزا صحياً بالمنطقة ، وأطلق سموه نادي تعزيز الصحة والذي سيتم تفعيله بالمراكز الصحية وذلك خلال زيارة سموه مساء أمس ” الثلاثاء ” لمقر مخيم التجمع الصحي بمهرجان ربيع بريدة .

و أشاد سمو أمير منطقة القصيم بجهود التجمع الصحي بالقصيم لتفعيلة وتكامل المنظومة الإلكترونية في القطاع الصحي ، مبدياً تقديره لفريق العمل المشارك بالمهرجان على التنوع في مكونات المخيم وشمولية البرامج المقدمة للزوار .

وقدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته وعمه للمناشط الصحية التي يكون لها أثرا كبيرا في تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع .

وأكد الرئيس التنفيذي ، بأن نظام المعلومات الصحية ” علم ” بمراكز الرعاية الصحية الأولية تم تفعيله في 97 مركزا صحياً ومن مزاياه توحيد الملف الصحي للمريض والتحقق الآلي من بيانات المريض المدخلة وتسجيل وطباعة المواعيد إلكترونياً ومتابعة تاريخ المريض الصحي والعلاجي ، وتوثيق جميع الفحوصات والتقارير الطبية في ملف المريض.

لافتاً بأن التجمع الصحي حريص على تعزيز و تغيير الثقافة الصحية لدى جميع شرائح المجتمع ، حيث سيسهم نادي تعزيز الصحة بالمراكز الصحية إلى نشر الثقافة الصحية ودعم البرامج التوعوية من خلال مشاركة المجتمع وتفعيل أدواره .

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