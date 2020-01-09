مقتل سليماني وضربة الصواريخ.. ماذا فعلا بشركات الطيران؟

المناطق - وكالات

لن تمر التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط مؤخرا من دون تأثيرات على شركات الطيران.

وتواجه تلك الشركات، بالفعل، تكاليف وقود أعلى مع تفادي رحلاتها المجال الجوي فوق إيران والعراق، بسبب التوتر المحتدم بين واشنطن وطهران.

وسيزيد هذا الأمر من الضغوط المالية في قطاع يكابد بالفعل آثار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس الذي طال أمده.

وغيرت لوفتهانزا الألمانية و”إير فرانس” الألمانية و”كيه.ال.ام” الهولندية والخطوط الجوية السنغافورية والماليزية مسارات رحلات فوق العراق وإيران، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”، الخميس.

وجاء قرار هذه الشركات، بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء.

وتحطمت طائرة أوكرانية فوق العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن، لكن سبب الحادث غير واضح بعد.

وقال جون ستريكلاند، استشاري النقل الجوي، في رسالة بالبريد الإلكتروني “تفادي المجال الجوي العراقي/الإيراني صداع مزدوج لشركات الطيران”.

وأشار ستريكلاند إلى أن أزمنة الرحلات ستزيد بما سيربك الجداول ويزيد تكاليف التشغيل.

وقود أكثر وركاب أقل

ورأى مارك زي، مؤسس “أوبس غروب” التي تراقب مخاطر المجال الجوي في أنحاء العالم، أن تعديل المسارات لتفادي المجال الجوي الإيراني والعراقي قد يطيل أزمنة الرحلات المتجهة من أوروبا إلى آسيا حوالى 40 دقيقة.

وقالت “كانتاس إيرلاينز” الأسترالية إن مثل هذا التعديل سيضيف 50 دقيقة لزمن رحلتها من بيرث إلى لندن، مما سيجبرها على تقليل أعداد المسافرين – وبالتالي الإيرادات – لتحمل الطائرة مزيدا من الوقود.

وقالت شركة الطيران البريطانية “فيرجن أتلانتك” إن أزمنة رحلاتها من مومباي وإليها ستصبح “أطول من المتوقع بقليل”.

وتظهر بيانات تطبيق فلايت رادار 24 وإفادات من شركات طيران، أن العديد من شركات الطيران غيّرت مسارات جزء كبير من الرحلات إلى فوق السعودية وأجزاء من مصر.

وحظرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية على شركات الطيران الأميركية استخدام المجال الجوي لإيران وخليج عمان والمياه الواقعة بين إيران والسعودية، مشيرة إلى “أنشطة عسكرية محتدمة وتوترات سياسية متزايدة في الشرق الأوسط”.

وفي نبأ طيب للقطاع، تراجعت العقود الآجلة للنفط نحو أربعة بالمئة الأربعاء، لتنزل عن ذروة أربعة أشهر التي بلغتها في وقت سابق، بفضل انحسار حرب التصريحات من واشنطن وطهران، وحقيقة أن هجوم إيران الصاروخي لم يلحق الضرر بأي منشآت نفطية.

وفي ديسمبر، خفضت شركات الطيران العالمية توقعاته الأرباح القطاع ككل في 2019 تحت وطأة توترات التجارة، لكنها توقعت انتعاشه في 2020.