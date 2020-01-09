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“هدف” يعقد ورشة عمل لشرح متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية لتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية

“هدف” يعقد ورشة عمل لشرح متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية لتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية

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“هدف” يعقد ورشة عمل لشرح متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية لتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية

“هدف” يعقد ورشة عمل لشرح متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية لتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية
http://almnatiq.net/?p=819047
المناطق - الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس (الأربعاء) في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بحضور عدة ممثلين لجهات تدريبية، بهدف شرح متطلبات وآلية تنفيذ البرامج التدريبية المتزامنة مع قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، وتطوير جودتها لتحقيق أهداف قرار التوطين.

ورحب مدير عام تطوير برامج التدريب في “هدف” الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشويعر، في بداية الورشة بالحضور، مبينًا أن الصندوق يقدم عدة ممكنات لدعم قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية؛ ومن بين تلك الممكنات برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، الذي يقدمه “هدف” بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد الشويعر، أن الصندوق يسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، إلى التكامل مع الجهات التدريبية والموظفة في القطاع الخاص، لتقديم برامج نوعية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكينهم من فرص العمل في مهنة السلامة والصحة المهنية بسوق العمل، وتذليل التحديات التي تواجه ذلك.

وتناولت ورشة العمل، التعريف بقرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، وأهداف القرار، في توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وكذلك تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، وحماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

كما أطّلعَ المشاركين في الورشة، على برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، الذي يخدم مسارين تدريبيين هما مساري ممارس ومحترف السلامة والصحة المهنية، وكذلك نطاق عمل البرنامج، والفئة المستهدفة ومنهجية تطوير المحتوى التدريبي، وآلية تنفيذ البرامج التدريبية وتقييمها، ومستهدفات البرامج التدريبية لكل مسار، والمسميات الوظيفية المعتمدة في التوطين.

وشاهد ممثلي الجهات التدريبية، المشاركين في الورشة، عرضًا حول البوابة الإلكترونية لمبادرة توطين مهنة السلامة والصحة المهنية، وكيفية انشاء حساب للجهة التدريبية، وإدارة الحساب والتعامل مع طلبات التقديم على البرامج التدريبية، كما شهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح لعدد من الأفكار والاستفسارات، حيث أجاب القائمون على الورشة على استفسارات ومقترحات المشاركين، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة.

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