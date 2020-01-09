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مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة

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مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة
http://almnatiq.net/?p=819054
المناطق - فضه عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءاً على التنبيهات الجوية المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة على منطقة جازان ومحافظاتها وذلك خلال الأيام القادمة حتى يوم الجمعة.

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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