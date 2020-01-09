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الشورى يطالب الإسكان بنصيب “العزاب” في السكن

الشورى يطالب الإسكان بنصيب “العزاب” في السكن
http://almnatiq.net/?p=819059
المناطق - الرياض

طالبت لجنة الخدمات في الشورى المجلس بالموافقة على توصيتها على التقرير السنوي لوزارة الإسكان المعروض للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل، ونصت على “دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة”، وبررت اللجنة توصياتها بما أظهرته المسوحات السكانية التي قامت بها هيئة الإحصاء من أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تجاوزت 41 % من عدد الذكور، وفي الإناث نسبة من لم تتزوج تعدت 32 %، وترى اللجنة الشوريَّة أن هذه نسب كبيرة، وتلفت إلى أن من أهم متطلبات الزواج توافر المسكن الملائم، ولتيسير الزواج لهذه الفئة وبالذات لمن تجاوز 25 سنة، فتؤكد اللجنة ضرورة مساعدتهم على الحصول على المسكن ودراسة السماح لهم بالتقديم على طلبات الإسكان.

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