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استبدال 12500 سجادة بسجاد جديد في المسجد الحرام وساحاته

استبدال 12500 سجادة بسجاد جديد في المسجد الحرام وساحاته
http://almnatiq.net/?p=819064
المناطق - واس

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خططها الموضوعة مسبقاً, ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية, بتبديل جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد نظرا لما يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين والزوار.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.
من جانبه بين مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة – حفظهم الله -.

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