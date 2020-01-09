بريدة تتغنى طرباً بأصوات 6 فنانين في “ليالي القصيم”

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تعود الحفلات الغنائية مجدداً لمنطقة القصيم في ليالي ساهرة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من شركة بنش مارك بعنوان “ليالي القصيم” في أولى حفلات العام الميلادي الجديد 2020، في ليلة سيتغنى بها 6 من الفنانين حيث ستقام الحفلة الأولى يوم الأربعاء المقبل (15 يناير الجاري) بمشاركة المطربين السعودي عايض والإماراتي حسين الجسمي، والحفلة الثانية يوم الخميس 16 يناير بمشاركة الفنانين السعودي عبادي الجوهر والسورية أصالة، وتشهد الحفلة الثانية يوم الجمعة 17 يناير عودة للفنان الجماهيري النجم خالد عبدالرحمن للمشاركة في الحفلات الغنائية وستشاركه بالحفل المغنية المصرية أنغام.

وستقام جميع الحفلات ببريدة على مدرجات ملعب استاد الملك عبدالله بمدينة بريدة، وسيتم في تمام الساعة الـ6 من مساء اليوم الخميس طرح تذاكر الحفلات.