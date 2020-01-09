احدث الأخبار

إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”
أبرز المواد
 فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد
الرياضة
 غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020
أبرز المواد
 النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية
أبرز المواد
 بريدة تتغنى طرباً بأصوات 6 فنانين في “ليالي القصيم”
منطقة القصيم
 استبدال 12500 سجادة بسجاد جديد في المسجد الحرام وساحاته
منطقة مكة المكرمة
 سامسونغ تكشف “حقيقة” هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 الشورى يطالب الإسكان بنصيب “العزاب” في السكن
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة
منطقة جازان
 النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة
أبرز المواد
 “هدف” يعقد ورشة عمل لشرح متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية لتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية
أبرز المواد
 محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة
أبرز المواد
إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

أبرز المواد
فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

الرياضة
غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020

غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020

أبرز المواد
النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

أبرز المواد

النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=819070
المناطق - وكالات

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من أربعة بالمئة بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأميركية في العراق ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أميركيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وأخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة للوراء بعد تصريحات غاضبة لأيام ضد إيران مع محاولة البلدين نزع فتيل الأزمة المتعلقة بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض “حقيقة أننا نملك هذا الجيش العظيم والمعدات… لا تعني أن علينا استخدامهم،” مشيرا إلى أن إيران تتراجع على ما يبدو.

وقبل كلمة ترامب، كانت الأسعار متراجعة بالفعل عن ذرى الليلة الماضية بعد تغريدات للرئيس الأميركي ووزير الخارجية الإيراني لمحت إلى هدوء مؤقت على الأقل.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولار.

وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولار للبرميل في أكتوبر ؛ وكانت ذروته في جلسة الأمس تزيد 28 بالمئة فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولار أو 4.9 بالمئة ليغلق عند 59.61 دولار للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولار وهو الأعلى منذ أواخر أبريل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع كانت تظهر انخفاضا قدره 5.9 مليون برميل.

روابط ذات صلة

إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”
غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020

غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020
سامسونغ تكشف “حقيقة” هاتفها القابل للطي

سامسونغ تكشف “حقيقة” هاتفها القابل للطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*