فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

بقيق - عبدالله السعيدي

انطلقت أمس الأربعاء، بطولة سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد، على كأس سفاري بقيق تحت رعاية الإتحاد السعودي للفروسية، التي تقام ضمن مهرجان سفاري بقيق، المقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقد جمعت البطولة بين المسابقة واستعراضات الفرسان السعوديين بالمهارة التي يمتلكونها في الفروسية ورياضة التقاط الأوتاد ، بمشاركة عدد كبير من الفرسان السعوديين ،.

وكشف المشرف على مسابقات الفروسية فى المهرجان راشد المري أن البطولة ظهرت منذ انطلاقتها بتنافس قوي من المشاركين البارعين الذين يملكون مهارة عالية أبهرت الحضور، لافتاً إلى أن فعاليات الفروسية في هذا الموسم متنوعة وشاملة على العديد من المسابقات والاستعراض الذي اعجب الكثيرين من المهتمين بهذه الرياضة بشكل خاص وزوار المهرجان بشكل عام .

واضاف المري بأن مسابقات الفروسية تشمل التقاط الأوتاد وكذلك مسابقة السيف والرمح ، وتشارك فيها ثلاثة فئات وهي الفردي والجماعي ، والمعلقات وهي رياضة ابانا واجدادنا وتراثنا ونتشرف بها في كل مهرجان او بطولة