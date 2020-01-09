احدث الأخبار

” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يقدم منتج “أرض وقرض صناعي” بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
أبرز المواد
 إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”
أبرز المواد
 فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد
الرياضة
 غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020
أبرز المواد
 النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية
أبرز المواد
 بريدة تتغنى طرباً بأصوات 6 فنانين في “ليالي القصيم”
منطقة القصيم
 استبدال 12500 سجادة بسجاد جديد في المسجد الحرام وساحاته
منطقة مكة المكرمة
 سامسونغ تكشف “حقيقة” هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 الشورى يطالب الإسكان بنصيب “العزاب” في السكن
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة
منطقة جازان
 النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة
أبرز المواد
” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة

” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة

أبرز المواد
“الصندوق الصناعي” يقدم منتج “أرض وقرض صناعي” بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

“الصندوق الصناعي” يقدم منتج “أرض وقرض صناعي” بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

أبرز المواد
إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

أبرز المواد
فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

الرياضة

فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد

فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد
http://almnatiq.net/?p=819076
بقيق - عبدالله السعيدي

انطلقت أمس الأربعاء، بطولة سفاري بقيق لالتقاط الأوتاد، على كأس سفاري بقيق تحت رعاية الإتحاد السعودي للفروسية، التي تقام ضمن مهرجان سفاري بقيق، المقام خلال إجازة منتصف العام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وقد جمعت البطولة بين المسابقة واستعراضات الفرسان السعوديين بالمهارة التي يمتلكونها في الفروسية ورياضة التقاط الأوتاد ، بمشاركة عدد كبير من الفرسان السعوديين ،.

وكشف المشرف على مسابقات الفروسية فى المهرجان راشد المري أن البطولة ظهرت منذ انطلاقتها بتنافس قوي من المشاركين البارعين الذين يملكون مهارة عالية أبهرت الحضور، لافتاً إلى أن فعاليات الفروسية في هذا الموسم متنوعة وشاملة على العديد من المسابقات والاستعراض الذي اعجب الكثيرين من المهتمين بهذه الرياضة بشكل خاص وزوار المهرجان بشكل عام .

واضاف المري بأن مسابقات الفروسية تشمل التقاط الأوتاد وكذلك مسابقة السيف والرمح ، وتشارك فيها ثلاثة فئات وهي الفردي والجماعي ، والمعلقات وهي رياضة ابانا واجدادنا وتراثنا ونتشرف بها في كل مهرجان او بطولة

روابط ذات صلة

مدرب برشلونة : نحن في تجربة جديدة خارج إسبانيا

مدرب برشلونة : نحن في تجربة جديدة خارج إسبانيا
ليفربول يختار “هدف العقد”.. بقدم صلاح

ليفربول يختار “هدف العقد”.. بقدم صلاح
حافلة برشلونة تضل طريقها في جدة وتتجه لملعب ريال مدريد

حافلة برشلونة تضل طريقها في جدة وتتجه لملعب ريال مدريد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*