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إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”

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المناطق - وكالات

تحطمت حافلة ركاب شمالي إيران، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 24 آحرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إسنا) شبه الرسمية.

وقالت الوكالة إن الحادث وقع في محافظة مازاندران شمالي البلاد، مضيفة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وبعضهم في حالة حرجة.

وأضافت أن الحادث نتج عن عطل فني في مكابح الحافلة.

وتشيع حوادث الطرق في إيران بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية، حيث يلقى نحو 17 ألف شخص حتفهم سنويا في حوادث الطرق.

ويعود سبب معظم هذه الحوادث إلى تجاهل قواعد المرور، وسوء حالة المركبات، وضعف خدمات الطوارئ.

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