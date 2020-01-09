احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
أبرز المواد
 “العمل”: توطين وظائف التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع وتطوير بيئة عمله
أبرز المواد
 أميركا تهدئ مع إيران وتمنع التعامل مع 6 منظمات معارضة
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة
منطقة جازان
 وزير العدل يوجِّه بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لمركز العمليات العدلي
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تحقق تقدمًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية
أبرز المواد
 ” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة
أبرز المواد
 “الصندوق الصناعي” يقدم منتج “أرض وقرض صناعي” بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
أبرز المواد
 إيران.. عشرات القتلى والجرحى بتصادم “مروع”
أبرز المواد
 فرسان السعودية يتنافسون في بطولة “سفاري بقيق” لالتقاط الأوتاد
الرياضة
 غدًا .. المملكة على موعد مع أوَّل خسوف للقمر في 2020
أبرز المواد
 النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية
أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

أبرز المواد
“العمل”: توطين وظائف التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع وتطوير بيئة عمله

“العمل”: توطين وظائف التشغيل والصيانة يُحفز نمو القطاع وتطوير بيئة عمله

أبرز المواد
أميركا تهدئ مع إيران وتمنع التعامل مع 6 منظمات معارضة

أميركا تهدئ مع إيران وتمنع التعامل مع 6 منظمات معارضة

أبرز المواد
مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة

منطقة جازان

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة
http://almnatiq.net/?p=819099
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وذلك بناءً على التنبيهات الجوية المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة على منطقة جازان ومحافظاتها وذلك خلال الأيام القادمة حتى يوم الجمعة.
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

روابط ذات صلة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة

مدني جازان يحذر من هطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدد محافظات المنطقة خلال الأيام القادمة
مهرجان جازان.. تذوق العسل متاح للزوار للتعرف على أنواعه

مهرجان جازان.. تذوق العسل متاح للزوار للتعرف على أنواعه
الدفاع المدني يكثف جولاته الوقائية والتوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات بجازان

الدفاع المدني يكثف جولاته الوقائية والتوعوية بمواقع المهرجانات والفعاليات بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*